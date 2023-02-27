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Общество

Лимит бесплатных переводов «самому себе» задумали сократить

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Бесплатный лимит переводов «самому себе» в 1,4 млн рублей в месяц может быть никогда не введен. Банки не устроила такая сумма.

Законопроект об отмене комиссии за переводы на свои счета в других банках Госдума одобрила в первом чтении в декабре. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей и финансовые платформы.

В ходе подготовки ко второму чтению банки предложили понизить планку в несколько раз, сообщает РБК. Так, Сбербанк и ВТБ предлагают бесплатный лимит в 200 тысяч рублей в месяц (в эту сумму должно уложиться большинство клиентов). Планку в 1,4 млн поддерживают небольшие банки.

Введение бесплатного лимита переводов «самому себе» направлено на борьбу с «зарплатным рабством», когда люди не сами выбирают, в каком банке они будут получать заработанные деньги.

«Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», говорится в пояснительной записке к проекту», - пишет РБК.

Сейчас в Системе быстрых платежей в месяц можно бесплатно переводить до 100 000 рублей.

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