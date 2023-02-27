Без воды: в Пензенской области пенсионеры два месяца топят снег

Пенсионеры из села Ключи Малосердобинского района почти два месяца топят снег, чтобы получить воду, помыться и приготовить еду. Из кранов жидкость не течет. Об этом на странице губернатора во «ВКонтакте» рассказала пользовательница Елена З.
«О подаче воды в дома ясного ответа нет. До сих проводят ремонтные работы и неизвестно, когда они закончатся. Прошу принять меры», - обратилась женщина к главе региона.
На жалобу отреагировала администрация Малосердобинского района. По словам ее представителя, все идет по плану.
«Бригада приступила к финишным буровым работам по установке фильтровальной колонны. Завершение работ планируется к середине марта 2023 года», - говорится в ответе.
Уточняется также, что глава Ключевского сельсовета Сергей Журлов по мере необходимости подвозит воду одиноким пенсионерам.
«Если кто-то физически не может решить вопрос с водой, то глава Ключевского сельсовета решит этот вопрос лично», - пообещал представитель районной администрации.
Без воды остались и жители Саловки Пензенского района. 24 февраля там рухнула единственная в селе водонапорная башня.
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