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Происшествия

Рухнула башня: в Пензенском районе село осталось без воды

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В Саловке Пензенского района рухнула единственная на все село водонапорная башня, местные жители на несколько дней остались без ресурса.

«Подача воды прекращена с 24 февраля, как башня упала. На нижних улицах воду после ЧП пускали до 25.02, до 11 часов вода немного шла, запаслись, а на верхних ее после ЧП вообще не было, люди брали только то, что привозили. Но из машины, которая на улице стоит, много не натаскать.

Вчера (26.02), насколько я знаю, подвоза питьевой воды не было. В школу воду даже не привезли, дети на дистант, в сад набрали, сколько смогли, дежурная группа, и то только тем, кому вообще ребенка деть некуда. Вчера только башню привезли и начался монтаж, сколько это времени займет - неизвестно. Так и живем», - рассказала сельчанка Татьяна утром в понедельник, 27 февраля.

Другие отметили, что без воды жизнь в Саловке как будто замерла.

«Всем смешно, а мы реально без воды сидим, у всех дети в каждом доме, и воды нет ни руки помыть, ни сготовить поесть! У многих скотина имеется, а главы приехали, покачали головой, сказали: «Все будет». Поснимали, пофоткали, и все, а вы ждите, когда поставим», - пожаловалась местная жительница Юлия.

По ее словам, набранная 25 февраля воды быстро закончилась.

«В семьях живут не по одному человеку. В такой ситуации должны поставлять воду каждый день на такое село. Это, простите, не три дома в поле...» - подчеркнула женщина.

Комментируя происшествие, некоторые пользователи в Сети заметили, что конструкция, возможно, была собрана некачественно: «Видно, она сделана не из толстостенного металла, а из жестянки», «Непонятная конструкция, сляпанная из каких-то лоскутов».

На обращения людей в группе главы региона во «ВКонтакте» 25-го числа отреагировало областное министерство ЖКХ и ГЗН.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, случившейся на территории Саловского сельсовета Пензенского района 24 февраля, организован подвоз воды населению: технической и питьевой. Ситуация находится на контроле губернатора Пензенской области», - говорится в ответе ведомства.

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Источник — фото vk.com/news_pnz
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