Коротко и по существу: все особенности процесса импортозамещения

19.04.2022 | 17:36

Пензенская область активно включилась в процесс импортозамещения, в условиях санкций со стороны иностранных государств меняются подходы к работе, планируется увеличение объемов производства, перестраивается работа предприятий, создаются новые цепочки поставок и сбыта продукции, рабочие места.

Во вторник, 19 апреля, заместитель министра экономического развития и промышленности Пензенской области Михаил Антонов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» более подробно рассказал об особенностях процесса импортозамещения.

«Ситуация, которая есть сейчас, в принципе родилась не сегодня, не вчера и не в феврале, а гораздо раньше. Наша экономика испытывала определенные проблемы из-за санкций, введенных еще с 2014 года. С того периода наши промышленные предприятия достаточно активно работали в плане импортозамещения, хотя, конечно, не в таких условиях, которые есть сейчас. И достигали определенных успехов», - отметил Михаил Антонов.

По его словам, в регионе во всех секторах экономики, занимающих большой удельный вес в промышленности, есть достижения, которые на слуху. С 2015 года, к примеру, ряд пензенских предприятий были исполнителями отраслевых планов Минпромторга РФ в части импортозамещения.

«В условиях текущей экономической ситуации, безусловно, данная работа вышла на первый план, потому что если раньше это была история конкуренции и отвоевывания рынка у зарубежных производителей, то сейчас это вопрос нашего существования и обеспечения населения», - подчеркнул замминистра.

На уровне Российской Федерации и Пензенской области приняты различные меры для мотивации производственных предприятий к перепрофилированию и нацеленности на импортозамещение.

«Мы системно этим занимались. Те меры господдрежки, которые реализовывались, были направлены в первую очередь на развитие промышленного производства, освоение новой продукции, модернизацию оборудования, привлечение кадров. Сейчас мы, наверное, разделим меры господдержки и стимулирования на две части: те, которые традиционно реализовывались на протяжении длительного времени и приносили эффект, и те, которые появляются сейчас при сложившейся ситуации.

Так, совместно с Минпромторгом РФ мы в этом году второй раз участвуем в конкурсном отборе на софинансирование различных региональных программ по развитию промышленности. В прошлом году мы получили средства, в этом году мы прошли конкурсный отбор, наш фонд развития промышленности будет докапитализирован на общую сумму 80 млн рублей, из которых 40 млн - средства федерального бюджета. Они будут направлены на предоставление льготных займов промышленным предприятиям по процентной ставке от 3% годовых на техническое перевооружение, модернизацию производства и в том числе освоение новой продукции.

Капитализация нашего фонда в текущем году превысит 500 млн рублей, это приличные средства. Уже порядка полутора десятков предприятий воспользовались этими займами в условиях текущей ситуации, когда ключевая ставка все еще остается достаточно высокой, это очень эффективный и действенный механизм для дальнейшего развития промышленности», - пояснил Михаил Антонов.

В числе новых мер он назвал программу, находящуюся сейчас в стадии оформления: это докапитализация региональных фондов развития промышленности с целью предоставления грантов промышленным предприятиям на компенсацию затрат на обслуживание кредитов, выданных на пополнение оборотных средств. Пензенская область получит на данные цели 36,5 млн рублей. Это позволит оказать поддержку 7-10 промышленным предприятиям.

Михаил Антонов призвал предпринимателей активно участвовать в программе, обращаться в фонд, в министерство экономического развития и промышленности за поддержкой.

Особое внимание уделяют сохранению кадров на предприятиях, а также расширению штата сотрудников.

«Чтобы нарастить объемы производства в два раза, надо нарастить численность работающего на предприятии персонала процентов на 50 минимум. В этой связи мы проводим два мероприятия, которые стали традиционными.

Первое - «Неделя без турникетов», в которой участвуют промышленные предприятия. Она дает возможность учащимся старших классов, студентам, молодым людям попасть на предприятия, посмотреть, как они выглядят, узнать, что вообще такое современное предприятие.

Второе - конкурс «Лучший по профессии», в этом году он будет проводиться в десятый раз. Кстати, мы начали проводить этот конкурс раньше, чем другие регионы», - отметил замминистра.

Михаил Антонов сделал акцент на том, что главная масштабная цель - создать условия для дальнейшего развития предприятий, помочь в решении возникающих проблем.

«С учетом того, что прошло относительно немного времени с тех пор, как мы живем в новой парадигме, на первом этапе был практически ежедневный мониторинг предприятий и тех проблем, которые у них возникают (с логистикой, с прохождением платежей, с импортной комплектацией и т. д.). Сейчас идет сбор информации о той номенклатуре, которая необходима для импортозамещения», - рассказал чиновник.

По его словам, регион постоянно на связи с другими субъектами РФ в плане обмена информацией об импортных комплектующих. «Сейчас самое важное - прийти к созданию платформ, которые позволят эту информацию аккумулировать, сделать ее удобной и полезной для предприятий, инвесторов», - добавил Антонов.

Михаил Антонов особо отметил сотрудничество с белорусскими партнерами в плане импортозамещения.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. На следующей неделе представители белорусской торговой биржи приедут к нам на несколько дней. Мы организуем встречу с пензенскими предприятиями на базе торгово-промышленной палаты, покажем наш промышленный потенциал, чтобы в дальнейшем развивать связи», - анонсировал событие замминистра.

В Пензенской области работает и своя «Биржа импортозамещения», на площадке зарегистрированы более 100 предприятий, которые имеют возможность показывать там свою продукцию, получать маршрутную карту по мерам господдержки, заключать договоры. Ресурс эффективен и востребован, поэтому Михаил Антонов призвал предпринимателей активнее подключаться к нему.