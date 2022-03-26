Президент России подписал закон о новых антикризисных мерах для экономики

26.03.2022 | 14:24

Российский президент Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах по поддержке экономики. Такие решения были приняты в связи с санкциями, ранее введенными против российских физических и юридических лиц. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает ТАСС.

В новом законе, в частности, прописаны меры, освобождающие от налога с доходов в виде материальной выгоды в 2021-2023 годах, а также доходы за этот же период по вкладам в банках на территории страны. Помимо этого, новые меры дают право на заявительный порядок возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и банкротства.

Уточняется также, что для IT-компаний в 2022-2024 годы, согласно новому закону, ставка налога на прибыль составит 0 процентов. По транспортному налогу, начиная с 2022 года, повышающий коэффициент продолжит действовать только для автомобилей дороже 10 миллионов рублей.

Вместе с тем закон продлевает полномочия регионов России устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных как индивидуальные предприниматели и перешедших на упрощенную или патентную системы налогообложения, налоговые каникулы с 0 процентов НДС. Подобная ставка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

26 марта также стало известно, что Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине. Теперь участники спецоперации смогут получать жилищные меры социальной поддержки, льготы по оплате коммунальных платежей, а также транспортные, земельные и налоговые преференции.