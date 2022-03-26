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В стране и мире

Президент России подписал закон о новых антикризисных мерах для экономики

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах по поддержке экономики. Такие решения были приняты в связи с санкциями, ранее введенными против российских физических и юридических лиц. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает ТАСС.

В новом законе, в частности, прописаны меры, освобождающие от налога с доходов в виде материальной выгоды в 2021-2023 годах, а также доходы за этот же период по вкладам в банках на территории страны. Помимо этого, новые меры дают право на заявительный порядок возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и банкротства.

Уточняется также, что для IT-компаний в 2022-2024 годы, согласно новому закону, ставка налога на прибыль составит 0 процентов. По транспортному налогу, начиная с 2022 года, повышающий коэффициент продолжит действовать только для автомобилей дороже 10 миллионов рублей.

Вместе с тем закон продлевает полномочия регионов России устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных как индивидуальные предприниматели и перешедших на упрощенную или патентную системы налогообложения, налоговые каникулы с 0 процентов НДС. Подобная ставка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

26 марта также стало известно, что Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине. Теперь участники спецоперации смогут получать жилищные меры социальной поддержки, льготы по оплате коммунальных платежей, а также транспортные, земельные и налоговые преференции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А не пора ли адресную помощь вводить, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации, зубами лязгает от недостатка провианта!?

Гость||

Мана-мана

Тыть-тыть-тырири

Мана-мана

Тыть-тыть-тыри

Мана-мана

Тыть-тыть-тырири

Тырири-тырири-тырири

Тыть-тыть-тырири!

Гость||

"Окончательно потерял остатки рассудка"

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Скоро кошелёк тебе не нужен будет , а за ненадобностью, сходил один раз в магазин и увсё.

Гость||

5 % надбавки на товары первой необходимости не действует.

Гость||

Все равно все отнимут.

Гость||

Только Путин спасет российскую экономику.

Гость||

Капуста 106,9 за кг)))

Гость||

Сгниёт и на свалку, не велика потеря.

Гость||

Капуста-это мелочь.Глобальней надо мыслить,масштабнее.О величии,к примеру.О своей роли в судьбе страны на нынешнем этапе.Когда вплавишь это в себя(в себе)-потихоньку уснешь.И на время расхочешь жрать.

Гость||

Да скорее бы он сгнил

Гость||

Опять меня ничего не коснулось

Гость||

Промышленность России не угасла,

но санкции мешают нам слегка.

Подорожало пальмовое масло,

египетская костная мука,

в цене поднялся рыбий жир с Аляски,

индийская клетчатка и крахмал,

подорожали пищевые краски

и диоксид говна подорожал.

В Твери подорожал белок яичный —

из-за проблем с дорогами в лесу.

Отсюда в целом выглядит логичным,

что вырастет цена на колбасу.

Имя: Гость
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