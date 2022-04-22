1 млн: утвержден порядок выплат семьям погибших в спецоперации

В Пензенской области утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года.
Соответствующее постановление губернатор Олег Мельниченко подписал в четверг, 21 апреля.
Речь идет о выплате в размере 1 млн рублей. Средства будут направляться из резервного фонда регионального правительства.
К членам семей относятся законная супруга (супруг), родители, дети, не достигшие 18 лет, дети старше 18, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях. Их возраст учитывается на день смерти военнослужащего.
Деньги выдаются однократно на всех членов семьи в равных долях (в целом - 1 млн).
Для получения выплаты необходимо обратиться в региональный минтруд и представить следующие документы:
- заявление,
- согласие на обработку персональных данных,
- копию документа, удостоверяющего личность,
- копии документов, подтверждающих проживание военнослужащего на территории Пензенской области (в случае захоронения за пределами региона), или справку о захоронении погибшего на территории Пензенской области,
- сведения с места прохождения военной службы, подтверждающие гибель при выполнении задач спецоперации (ранение, травма, контузия),
- копии документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи с погибшим,
- справку об установлении инвалидности (при необходимости),
- справку об обучении по очной форме,
- информацию о неполучении или размере полученной единовременной материальной помощи в субъекте РФ, в котором погибший проживал (в случае проживания в другом субъекте).
Деньги поступят на счета заявителей в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты.
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