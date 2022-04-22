1 млн: утвержден порядок выплат семьям погибших в спецоперации

22.04.2022 | 17:59

В Пензенской области утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года.

Соответствующее постановление губернатор Олег Мельниченко подписал в четверг, 21 апреля.

Речь идет о выплате в размере 1 млн рублей. Средства будут направляться из резервного фонда регионального правительства.

К членам семей относятся законная супруга (супруг), родители, дети, не достигшие 18 лет, дети старше 18, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях. Их возраст учитывается на день смерти военнослужащего.

Деньги выдаются однократно на всех членов семьи в равных долях (в целом - 1 млн).

Для получения выплаты необходимо обратиться в региональный минтруд и представить следующие документы:

- заявление,

- согласие на обработку персональных данных,

- копию документа, удостоверяющего личность,

- копии документов, подтверждающих проживание военнослужащего на территории Пензенской области (в случае захоронения за пределами региона), или справку о захоронении погибшего на территории Пензенской области,

- сведения с места прохождения военной службы, подтверждающие гибель при выполнении задач спецоперации (ранение, травма, контузия),

- копии документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи с погибшим,

- справку об установлении инвалидности (при необходимости),

- справку об обучении по очной форме,

- информацию о неполучении или размере полученной единовременной материальной помощи в субъекте РФ, в котором погибший проживал (в случае проживания в другом субъекте).

Деньги поступят на счета заявителей в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты.