Сетевое издание|18+|Пятница|22 апр 2022|19:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

1 млн: утвержден порядок выплат семьям погибших в спецоперации

Печать
Telegram

В Пензенской области утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года.

Соответствующее постановление губернатор Олег Мельниченко подписал в четверг, 21 апреля.

Речь идет о выплате в размере 1 млн рублей. Средства будут направляться из резервного фонда регионального правительства.

К членам семей относятся законная супруга (супруг), родители, дети, не достигшие 18 лет, дети старше 18, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, дети до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях. Их возраст учитывается на день смерти военнослужащего.

Деньги выдаются однократно на всех членов семьи в равных долях (в целом - 1 млн).

Для получения выплаты необходимо обратиться в региональный минтруд и представить следующие документы:

- заявление,

- согласие на обработку персональных данных,

- копию документа, удостоверяющего личность,

- копии документов, подтверждающих проживание военнослужащего на территории Пензенской области (в случае захоронения за пределами региона), или справку о захоронении погибшего на территории Пензенской области,

- сведения с места прохождения военной службы, подтверждающие гибель при выполнении задач спецоперации (ранение, травма, контузия),

- копии документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи с погибшим,

- справку об установлении инвалидности (при необходимости),

- справку об обучении по очной форме,

- информацию о неполучении или размере полученной единовременной материальной помощи в субъекте РФ, в котором погибший проживал (в случае проживания в другом субъекте).

Деньги поступят на счета заявителей в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А семь лямов кому!? Давали же 7 сначала?

Гость||

Это дополнительно ко всем выплатам, которые предусмотрены контрактом и федеральными доплатами?

Гость||

Дёшево ценят жизнь ладно если за родину как в великую отечественную а тут за что???

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2022 18:19|

А семь лямов кому!? Давали же 7 сначала?

Это, похоже, разные доплаты.

Гость||

Сейчас это уже меньше в два раза, цены-то какие! Ужас просто!

Гость||

Чёт подешевело

Гость||

А что не в евро?

Гость||

3 марта 2022

Дополнительная выплата в размере 5 млн рублей будет установлена тем, кто принимает участие в специальной операции по защите Донбасса. Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Как отметил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей.

«Семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того, будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей», — продолжил глава государства.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2022 18:25|

А что не в евро?

В фунтах стерлингах

Гость||

Москва. 18 апреля.- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим погранорганов ФСБ и их семей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, "в случае гибели военнослужащих пограничных органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции НА территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины", членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. в равных долях.

Гость||

«Семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того, будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей», — продолжил глава государства.

Так что, похоже, получается 7421000+5000000+1000000=13 421 000 рублей.

Гость||

Заманчиво.

Гость||

А если 13421000 разделить на среднюю заработную плату по пензенской области в 20000, то заработать столько можно за 56 лет непрерывного трудового стажа, т.е где-то к 80-ти годам, если на пенсию не уходить.

Гость||

20000 руб/мес*12мес*56лет=13440000 рубля.

Гость||

Гость писал(a):

Заманчиво.
Щас попрут добровольцы

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте