Путин подписал договоры о присоединении новых территорий к России

30.09.2022 | 16:04

Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Церемонию подписания транслирует телеканал «Россия 24».

Церемония подписания договоров проходит в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом. В зале присутствуют депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации и общественные деятели.

Перед подписанием документов президент России Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. На вопрос о том, что делать с неподконтрольной территорией ДНР, пресс-секретарь ответил, что ее «предстоит освободить».