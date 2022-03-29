В Пензенской области заявили об отправке добровольцев на Украину

29.03.2022 | 10:18

Добровольцы из Пензенской области отправились участвовать в спецоперации. Об этом сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании в местной мэрии в понедельник, 28 марта.

«Кстати, там с военкоматом надо связаться. Устаканили вопросы организации набора добровольцев, статус, договорную основу. Посмотрите - если нужно, информационно надо будет помочь. Я знаю, что первые люди из города уже поехали в качестве добровольцев. Возможно, и другие найдутся - мужики с опытом. Условия (во всяком случае, финансовые) достаточно серьезные. Но там нужны черты характера и опыт», - подчеркнул мэр.

Также чиновник акцентировал внимание на разъяснительной работе среди населения. По его словам, у жителей города требуется формировать понимание, что происходящее сейчас - это тяжелая необходимость.

Ранее Златогорский сообщил о гибели еще одного местного жителя - контрактника Алексея Алексеевича Фадеева 2001 года рождения. Точной даты гибели нет. Похороны состоятся в среду, 30 марта, на центральном кладбище Кузнецка.

Алексей Фадеев стал вторым жителем города, погибшим на Украине. Первым был Михаил Афанасов, о смерти которого заявили 28 февраля. Прощание с ним прошло 9 марта.

Также известно о гибели жителя Кузнецкого района Александра Белова. Его похоронили 20 марта в селе Никольском.