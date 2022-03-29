Сетевое издание|18+|Вторник|29 мар 2022|10:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области заявили об отправке добровольцев на Украину

Печать
Telegram

Добровольцы из Пензенской области отправились участвовать в спецоперации. Об этом сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании в местной мэрии в понедельник, 28 марта.

«Кстати, там с военкоматом надо связаться. Устаканили вопросы организации набора добровольцев, статус, договорную основу. Посмотрите - если нужно, информационно надо будет помочь. Я знаю, что первые люди из города уже поехали в качестве добровольцев. Возможно, и другие найдутся - мужики с опытом. Условия (во всяком случае, финансовые) достаточно серьезные. Но там нужны черты характера и опыт», - подчеркнул мэр.

Также чиновник акцентировал внимание на разъяснительной работе среди населения. По его словам, у жителей города требуется формировать понимание, что происходящее сейчас - это тяжелая необходимость.

Ранее Златогорский сообщил о гибели еще одного местного жителя - контрактника Алексея Алексеевича Фадеева 2001 года рождения. Точной даты гибели нет. Похороны состоятся в среду, 30 марта, на центральном кладбище Кузнецка.

Алексей Фадеев стал вторым жителем города, погибшим на Украине. Первым был Михаил Афанасов, о смерти которого заявили 28 февраля. Прощание с ним прошло 9 марта.

Также известно о гибели жителя Кузнецкого района Александра Белова. Его похоронили 20 марта в селе Никольском.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков прокомментировал ситуацию с фейковыми сообщениями, поступающими на телефоны граждан в регионе. Звонившие от имени Центрального военного комиссариата России просили явиться в военкомат.

«Спецоперация проводится в штатном режиме. Военкоматы Пензенской области не приглашают добровольцев, не проводят мобилизации, не проводят других подобных мероприятий», - сообщил тогда Андрей Сурков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Pen

Гость||

"Устаканили"? Это как? По себе меряет?

Гость||

были новости что в сан-петербурге есть вербовочные центры для таких делов у нас нет.

ВВП сказал что на операции будут только наёмники

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чиновник акцентировал внимание на разъяснительной работе среди населения. По его словам, у жителей города требуется формировать понимание, что происходящее сейчас - это тяжелая необходимость.
Зачем нам это?

Гость||

Видать всех принудительных постреляли. Теперь нужны добровольцы. Пока добровольно, но скоро принудительно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Устаканили вопросы организации набора добровольцев,
Это законно?

Гость||

Добровольцы и есть наемники по своей сути. Они же не бесплатно туда идут, и не на красоты природы смотреть. Понимают, за что им будут платить. Как не назови эту спецоперацию, сути дела не изменишь.

Гость||

Гость писал(a):

Это законно?
Конечно.это выбор наёмника.хочет идёт,не хочет не идёт.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте