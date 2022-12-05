Пензенцы массово отказываются от корпоративов

05.12.2022 | 10:42

Только 15% пензенцев в этом году планируют пойти на корпоратив, который устроят у них на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса в телеграм-канале PenzaInform, в котором на 10:30 принял участие 1 341 человек.

Пензенцам предлагалось ответить на вопрос «Организуют ли у вас на работе новогодний корпоратив?». В итоге большинство - 40% - выбрали вариант «Нет, это неуместно». 20% указали, что корпоратива не будет, так как нет денег, 11% - по причине, что его запретили.

14% пензенцев ответили, что праздник обещают, но они на него не пойдут.

15% проголосовали за вариант «Да, жизнь одна, мы решили не отказываться».

В комментариях многие пензенцы выразили мнение, что новогодний корпоратив сейчас как пир во время чумы. «Сейчас нет настроения новый год встречать. Старый год нервозный. От нового уже ничего не ждешь хорошего», «Как можно праздновать, когда наши ребята гибнут за нас, чтобы мы спокойно спали. Они там на холоде, рискуют своими жизнями. Надо помогать им, чем сможем, а не праздники устраивать».

В группе «Пенза своих не бросает» пользователи высказали аналогичное мнение: «Я на своей работе отказалась от вечеринки. Стыдно», «Правильно, веселиться в такое время - это бесовщина!», «Абсолютно согласна! Сама я, и моя семья, моя подруга еще с февраля отказались от юбилеев и других праздных мероприятий по причине того, что стыдно и неприлично развлекаться, когда рядом льются слезы», «Это не фильм, который надоело смотреть - переключил. Новогодние корпоративы - пир во время чумы», «Сейчас эти все корпоративы - это удар под дых нашим ребятам».

Ранее руководство Пензенской области обозначило свою позицию по празднованию Нового года в регионе в условиях продолжения специальной военной операции. Было предложено провести мероприятия для детей. Что касается взрослых, то им рекомендовали воздержаться от корпоративов.

В свою очередь, пензенские рестораторы надеются, что жители области не откажутся от праздника в кругу коллег. Если же людям будет не до корпоративов, то доходы заведений существенно сократятся, что может привести к потере рабочих мест и бизнеса.