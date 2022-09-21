Министр обороны Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация

21.09.2022 | 10:00

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с речью по поводу частичной мобилизации.

Ниже - главное из его выступления.

Будут призываться граждане РФ из запаса.

Будут призываться только те, кто имеет боевой опыт.

У гражданина должна быть нужная для армии военно-учетная специальность.

У России огромный мобилизационный ресурс - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

Студенты призываться не будут.

Частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 000 километров и освобожденных территорий.

Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.

В России со среды, 21 сентября, объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителям страны.