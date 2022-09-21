Министр обороны Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с речью по поводу частичной мобилизации.
Ниже - главное из его выступления.
Будут призываться граждане РФ из запаса.
Будут призываться только те, кто имеет боевой опыт.
У гражданина должна быть нужная для армии военно-учетная специальность.
У России огромный мобилизационный ресурс - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.
Студенты призываться не будут.
Частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 000 километров и освобожденных территорий.
Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.
В России со среды, 21 сентября, объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителям страны.
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