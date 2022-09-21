Общество

Министр обороны Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с речью по поводу частичной мобилизации.

Ниже - главное из его выступления.

Будут призываться граждане РФ из запаса.

Будут призываться только те, кто имеет боевой опыт.

У гражданина должна быть нужная для армии военно-учетная специальность.

У России огромный мобилизационный ресурс - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

Студенты призываться не будут.

Частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 000 километров и освобожденных территорий.

Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.

В России со среды, 21 сентября, объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителям страны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

А депутаты будут?

Гость||

Если не будут призываться те, кто служит по призыву, смысл набирать новых мобилизантов?

Гость||

А дети депутатов будут призываться или

Дмитрий Н. Мотовилов||

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

Гость||

Гость писал(a):

дети депутатов будут призываться
Они служили?

Гость||

Гость писал(a):

Если не будут призываться те, кто служит по призыву, смысл набирать новых мобилизантов?
Отличный вопрос.

К месту.В тему так сказать.

Я бы сказал ПРАВИЛЬНЫЙ,ПОРЯДОЧНЫЙ вопрос.

Только ОТВЕТ из этого ПОРЯДКА вылетает априори по умолчанию.

А патамушта гладиолус.....(((((((

Гость||

Одни отсиживаюся в бункере и посылают других на передовую.

Гость||

Гость писал(a):

Если не будут призываться те, кто служит по призыву, смысл набирать новых мобилизантов?
Вы дурачок? Призывники служат по местам дислокации вч. И эта служба обязана продолжаться.

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок? Призывники служат по местам дислокации вч. И эта служба обязана продолжаться.
ты опять здесь, самый умный? Все-то ты знаешь, везде бывал.

Гость||

Хочу тоже в теплый тихий уютный бункер!

Гость||

Хорошо понтоваться по телеку, когда задница в тепле, можно и погрозить всем, когда знаешь что не достанут, на чужом горбу хотят в рай въехать!

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо понтоваться по телеку, когда
И это хорошо. ...ааа...чё сказать-то хотел, болезный?

Гость||

Тебе тупому не понять, раз сразу не дошло, перди в диван дальше

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок? Призывники служат по местам дислокации вч. И эта служба обязана продолжаться.
Ты дура набитая с извращённым пониманием происходящего.Там "щеглов" в пекло суют.Говорят и показывают -ОДНО,а на самом деле всё совершенно по другому.И происходящее этому прямое доказательство.Врут и со стороны России и со стороны Украины.Впечатление такое,что это договорённость кого то свыше,а президенты эту команду исполняют.Пацанов жаль.В новостях запрещено о погибших призывниках писать.Только присягу принял и бац,тебе контракт добровольно-принудительно сунут.Чеченские батальоны что,уже нет их???

Гость||

Модераторша ТВАРЬ проплаченная.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте