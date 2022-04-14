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Экономика

Пензенская область активно включилась в процесс импортозамещения

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В среду, 13 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, главными темами которой стали импортозамещение и реализация значимых проектов.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в сложившихся условиях нужно оперативно перестраивать работу предприятий и создавать новые цепочки поставок и сбыта продукции.

«Рад, что регион активно включился в процесс импортозамещения, создания новых рабочих мест. Также прошу информировать о необходимых мерах поддержки регионов со стороны государства. Нам нужно понять, какая помощь нужна субъектам. В рамках института кураторства федеральных округов, введенного Михаилом Мишустиным, будем оперативно прорабатывать все приоритетные в текущей экономической ситуации вопросы с профильными министерствами», - отметил он.

Олег Мельниченко в свою очередь подчеркнул, что в Пензенской области активно реализуется инвестиционный логистический проект «Пенза - Харбин», который позволяет обеспечить товарообмен между региональными сельхозпроизводителями и Китаем.

«Проект предусматривает строительство в регионе нового предприятия по производству соевого и рапсового масла, а также нового железнодорожного перевалочного комплекса. Первая партия пензенской продукции в Харбин отправлена, и, я считаю, это уже успех», - отметил губернатор.

Олег Мельниченко также рассказал о строительстве лабораторно-диагностических корпусов онкологического диспансера и областной инфекционной больницы, планах по возведению нового корпуса клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

По замечанию заместителя председателя Правительства РФ, должны быть приняты все меры, чтобы эти работы завершились в установленные сроки.

«Кроме того, в рамках встречи Дмитрий Чернышенко и Олег Мельниченко рассмотрели возможность оказания федеральной поддержки в развитии туристического кластера, повышении транспортной доступности региона, строительстве объектов инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, налаживание прямого взаимодействия между российскими производственными компаниями и заказчиками стало основной целью проведения 7-8 апреля региональной «Биржи импортозамещения», в которой приняли участие ведущие предприятия Пензенской области.

Заинтересованные производители (а таковых было более 30) презентовали как импортозамещающую продукцию, так и зарубежную, требующую замены на отечественные аналоги.

11 апреля в регионе запустили всероссийскую профориентационную акцию «Неделя без турникетов». В весеннем этапе принимают участие 22 промышленных предприятия. Гостям предлагают убедиться, что в условиях санкций заводы продолжают развиваться и наращивать объемы производства.

Ранее также стало известно, что в 2022 году Пензенская область получит 40 миллионов рублей на модернизацию промышленных предприятий. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Эти средства пойдут на инвестиционные проекты: возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность и поможет повысить конкурентоспособность.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

какое замещение? фантазеры какие то, хотя для галочки и показухи нарисуют что хош

Гость||

Мощщщнооо!!!!

Гость||

всё начинается с шарико-подшыпниковых заводов

Сталин говорил что это ключевая промышленность

Гость||

Поржал в голос

Гость||

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Спикер верхней палаты парламента предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт.— "Ъ") — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла»,— сказала госпожа Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первая партия пензенской продукции в Харбин отправлена,
А поподробнее с этого места, пожалуйста. Что Пензенская область в Китай отправила такого, что самим не нужно?

Гость||

Давно такого бреда не читал.

Гость||

Дело не в гвоздях, а в том что никому на... рашка не нужна, а все пекутся только о своих яхтах и дворцах. А показной патриотизм только для зомбоящика.

Гость||

Что-то после таких статей то Крылов И.А., то Гоголь Н.В. вспоминаются.

Имя: Гость
Комментарий:

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