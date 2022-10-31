Путин рассказал об указе по завершению частичной мобилизации

31.10.2022 | 23:25

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен.

Глава государства сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ, пишут РИА Новости.

«Сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена», - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в официальном Telegram-канале Минобороны появилась информация, что частичная мобилизация прекращена.

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», - говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, должны прекратиться подготовка и вручение повесток.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», - подчеркивалось в сообщении.