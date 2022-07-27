Общество

В Запорожскую область пришел гуманитарный груз из Пензы

Печать
Telegram

В Пологовский район Запорожской области доставлена первая партия гуманитарной помощи из Сурского края - 100 тонн.

Это продукты, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе. Помощь в сборе и комплектовании груза оказывали организации, жители региона, волонтеры.

«Мы взяли шефство над этой территорией. Местные жители оказались в сложной ситуации: инфраструктура разрушена, порой не хватает самого необходимого. С нашей помощью жители Пологовского района смогут вернуться к мирной жизни быстрее», - цитирует пресс-служба правительства Пензенской области губернатора Олега Мельниченко.

Сейчас готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Пологовского района. Стороны договорятся о развитии гуманитарных и экономических связей.

В частности, Пензенская область будет оказывать гуманитарную помощь Пологовскому району, содействовать в восстановлении инфраструктуры. Кроме этого, регион будет направлять туда специалистов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте