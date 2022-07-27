В Запорожскую область пришел гуманитарный груз из Пензы

27.07.2022 | 17:52

В Пологовский район Запорожской области доставлена первая партия гуманитарной помощи из Сурского края - 100 тонн.

Это продукты, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе. Помощь в сборе и комплектовании груза оказывали организации, жители региона, волонтеры.

«Мы взяли шефство над этой территорией. Местные жители оказались в сложной ситуации: инфраструктура разрушена, порой не хватает самого необходимого. С нашей помощью жители Пологовского района смогут вернуться к мирной жизни быстрее», - цитирует пресс-служба правительства Пензенской области губернатора Олега Мельниченко.

Сейчас готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Пологовского района. Стороны договорятся о развитии гуманитарных и экономических связей.

В частности, Пензенская область будет оказывать гуманитарную помощь Пологовскому району, содействовать в восстановлении инфраструктуры. Кроме этого, регион будет направлять туда специалистов.