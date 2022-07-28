Пензенская область будет сотрудничать с Пологовским районом

28.07.2022 | 12:12

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с рабочим визитом посетил город Токмак Пологовского района Запорожской области.

Он осмотрел больницу с корпусом, где установили аппарат компьютерной томографии, побывал в школе № 1 и открыл общественный штаб «Мы вместе с Россией».

Олег Мельниченко отметил, что сейчас первоочередная задача - подготовка к осенне-зимнему периоду.

«Важно подготовить объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, чтобы в зиму войти в нормальном состоянии. Для этого сейчас будут проводиться соответствующие работы. В Пологовском районе остаются наши специалисты, которые будут помогать», - пояснил губернатор.

Глава военно-гражданской администрации Пологовского района Степан Лопатин поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку, которая, по его словам, очень много значит для жителей.

Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Пологовского района, предполагающее развитие гуманитарных и экономических связей.

Пензенская область вошла в число первых регионов России, подписавших соглашение о сотрудничестве с одним из районов Запорожской области.

«Ранее в Пологовский район из Пензенской области пришла первая партия гуманитарного груза массой 100 тонн: продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе», - напомнили в пресс-службе правительства.