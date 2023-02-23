Жители дома на Толстого мерзнут из-за воздушных пробок

23.02.2023 | 17:29

Только жар от блинов на сковороде согревает хозяйку, укутанную в теплую толстовку. Центральное отопление в этой квартире, да и во всем огромном доме на улице Толстого, 5, дало сбой. Неприятности у жильцов многоэтажки начались после того, как в их районе произошла авария на сетях. Где именно, люди не вдавались в подробности, но после ощутили все прелести зимы.

«Батареи холодные, иногда бывает горячий стояк, а последние сутки на улице -17 °С, у нас даже стояк холодный», - рассказала местная жительница Татьяна Кузнецова.

«Я бывший военный, служил, где -45 °С и так далее, но сейчас, получается, у нас в доме как на улице практически. В таких условиях нормальный человек существовать не может», - пожаловался горожанин Александр Купцов.

Некоторые из жильцов многоэтажки даже обзавелись специальными термометрами. Следят за тем, как градусы то повышаются, то понижаются. Ведь полностью сказать, что отопление отсутствует, нельзя. Вроде бы теплоноситель поступает в дом, правда, с воздухом.

«Он с трассы заходит к нам, он по трассе идет между домами от теплокамер. Авария была, они бы хоть нас предупредили, у нас вообще проблем бы не было, я бы дома даже в 11 часов вечера закрыл. Больше ничего не надо было. У них есть диспетчер, почему он нас не предупреждает, я не знаю», - возмутился слесарь Андрей Маркеев.

Последние четыре дня мужчина буквально не выходит из подвала дома № 5 на Толстого. Говорит, спускает и спускает воздух из системы. Такую необходимую процедуру проводит в каждом подъезде, а их в доме девять. Жильцы 320 квартир полагают, что суммы в квитанции за отопление за февраль окажутся солидными.

«Будем требовать перерасчет, потому что это некачественное отопление», - заявила председатель ТСЖ «Восход» Галина Кочнева.

Она говорит: всех, кого только можно, известили о беде. Представители ресурсоснабжающей компании обещали приехать, но, видимо в праздничные дни их не дождаться.

«У нас есть центральный пункт - 121-й, там электроника поставлена, новое оборудование, ну, пройдите, посмотрите, все ли там функционирует в нашем доме», - предложила Галина Кочнева.

Насколько хватит терпения у жителей многострадальной высотки, неизвестно.