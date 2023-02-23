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Общество

Пензенцы торжественно возложили цветы к Вечному огню

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На холодном ветру развевались флаги и знамена. В почетном карауле стояли курсанты. Торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев традиционно проходило без официальных речей. Все началось с минуты молчания и оружейного салюта.

В этом году исполняется 105 лет со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии, правопреемником которой являются действующие Вооруженные Силы России.

«Сегодня я от имени областного совета ветеранов желаю всем крепкого здоровья, в первую очередь тем, кто сейчас выполняет боевые задачи специальной военной операции, кто находится на боевых постах и на море, и на суше», - отметил председатель Пензенского областного совета ветеранов Анатолий Цыкалов.

«Всем здоровья, быть готовыми к отражению нападения врагов. Дай бог, чтобы наша специальная военная операция закончилась как можно быстрее и с хорошей победой», - пожелал председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Среди пришедших к памятнику особо выделялись люди в шинелях и бушлатах. Многие из них уже давно не в строю. Но недаром говорят, что бывших военных не бывает.

«Все вы помните фильм «Офицеры», и там было сказано: «Есть такая профессия - Родину защищать». И я ее всю жизнь защищал. С праздником, боевые друзья!» - произнес полковник в отставке Василий Туркин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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