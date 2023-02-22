Сетевое издание|18+|Среда|22 фев 2023|17:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Соцфонде рассказали о пенсионном обеспечении защитников Отечества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Отделение Социального фонда России по Пензенской области в преддверии Дня защитника Отечества напомнило об особенностях пенсионного обеспечения тех, кто оберегает мир и покой в стране.

Срок участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж в двойном размере. «При исчислении размера пенсии к данным периодам применяется повышенный коэффициент за полный календарный год, который составляет 3,6, то есть увеличен в 2 раза», - подчеркнули в Соцфонде.

Срочная служба в ВС РФ тоже засчитывается в стаж. За каждый год начислят по 1,8 пенсионного коэффициента.

Кроме того, период прохождения военной службы по призыву и период участия в СВО во время прохождения службы или пребывания в добровольческом формировании теперь учитываются в длительный стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию (для мужчин это 42 года, для женщин - 37 лет). Речь идет об выходе на пенсию за 2 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет и 55 лет соответственно.

«Военные пенсионеры, получающие пенсию от Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, также имеют право и на пенсию по линии Социального фонда России. Такая пенсия назначается без учета фиксированной выплаты и при соблюдении необходимых условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие минимально необходимых страхового (гражданского) стажа и пенсионных коэффициентов», - добавили в Соцфонде.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте