В Соцфонде рассказали о пенсионном обеспечении защитников Отечества

22.02.2023 | 15:32

Отделение Социального фонда России по Пензенской области в преддверии Дня защитника Отечества напомнило об особенностях пенсионного обеспечения тех, кто оберегает мир и покой в стране.

Срок участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж в двойном размере. «При исчислении размера пенсии к данным периодам применяется повышенный коэффициент за полный календарный год, который составляет 3,6, то есть увеличен в 2 раза», - подчеркнули в Соцфонде.

Срочная служба в ВС РФ тоже засчитывается в стаж. За каждый год начислят по 1,8 пенсионного коэффициента.

Кроме того, период прохождения военной службы по призыву и период участия в СВО во время прохождения службы или пребывания в добровольческом формировании теперь учитываются в длительный стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию (для мужчин это 42 года, для женщин - 37 лет). Речь идет об выходе на пенсию за 2 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет и 55 лет соответственно.

«Военные пенсионеры, получающие пенсию от Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, также имеют право и на пенсию по линии Социального фонда России. Такая пенсия назначается без учета фиксированной выплаты и при соблюдении необходимых условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие минимально необходимых страхового (гражданского) стажа и пенсионных коэффициентов», - добавили в Соцфонде.