В Пензе устроили большой праздник в честь Дня защитника Отечества

22.02.2023 | 18:35

Внести свой вклад в общую победу может любой желающий. В фойе киноконцертного зала «Пенза» волонтеры обучали горожан плести маскировочные сети.

«Это не особо сложно, но нужно изучить много техник. Тут не только ленточки приплетать, но еще шнурочки вставлять, все это оплетать», - рассказала волонтер Елизавета Фешина.

Перед началом официального торжества в честь приближающегося Дня защитника Отечества все гости праздника смогли ознакомиться с продукцией, которую выпускают пензенские предприятия, работающие на оборонный комплекс, с оружием времен Великой Отечественной войны или же написать письмо солдату.

Юрий Кутузов - ветеран правоохранительных органов. Как непросто нести службу, знает не понаслышке.

«Это праздник отважных, смелых солдат. Желаем крепкого здоровья, успехов и удачи в нелегком деле. Служи и возвращайся домой как можно быстрее! Ждем», - произнес Юрий Кутузов.

В этом году 23 Февраля отмечают в особой обстановке. В зале присутствовало большое количество солдат, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции, семьи мобилизованных и добровольцев.

За год с начала СВО к орденам и медалям был представлен 41 пензенец. Звание Героя Российской Федерации носит военнослужащий, окончивший артинститут.

«Вспомним в этот день всех наших героев, погибших и здравствующих, являющихся образцом бесстрашия и мужества, самоотверженности и отваги, доблести и чести, на примерах которых молодое поколение найдет живительную поддержку своим устремлениям», - отметил заместитель начальника ПАИИ Геннадий Хватов.

Отец Полины Денисовой отправился на фронт добровольцем в начале лета. Для девочки День защитника Отечества - особый праздник.

«Получил ранение и сейчас пока дома, проходит реабилитацию. Переживаю за всех военных. Надеюсь, что будет мир, что наши победят», - поделилась она.

Военнослужащих, а также представителей общественных организаций региона отметили почетными грамотами и медалями «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени.