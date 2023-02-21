«Шкурная проблема»: депутат почти решил вопрос с площадкой в Заре

21.02.2023 | 15:35

Во вторник, 21 февраля, депутат Пензенской городской думы Сергей Лукичев рассказал о решении проблемы, которую он поднял на последней сессии, получив порцию негатива в свой адрес.

«Вчера встречался с главой города Басенко А. Н. по поводу выделения для инвалида земельного участка под строительство ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. - Прим. ред.) на месте детской площадки по ул. Брусничной.

Благодаря нашей активности наложен мораторий на использование данного земельного участка под строительство жилого дома и сноса детских элементов. Рассматривается вопрос выделения инвалиду участка в другом месте. Это еще не окончательная, но маленькая победа здравого смысла», - написал он в чате Октябрьского района в Viber.

Депутат призвал всех старших по улицам обратить внимание на этот факт и обратиться в МФЦ или администрацию города для оформления детских площадок.

В минувшую пятницу 17 февраля, на сессии гордумы Лукичев заявил, что «на улице Брусничной есть детская площадка, существующая на протяжении почти 20 лет, и ее сейчас должны просто сломать, потому что есть новое постановление - о выделении данного участка земли какому-то инвалиду».

«Я думаю, что земли у нас достаточно в городе, а вот эти все планы происходят потому, что участки, где находятся детские площадки, горизонтальные, вокруг - все коммуникации. Что мешает добавить инвалида в список многодетных и дать ему участок там, где многодетным выделяют? Что это за схема такая - хорошую детскую площадку ломаем и отдаем инвалиду?» - поинтересовался тогда депутат у начальника управления градостроительства и архитектуры Татьяны Жуковой.

Та пояснила: «Это постановление о предоставлении земельного участка действительно инвалиду в районе, в котором размещены все участки, которые предоставлялись инвалидам. На данном участке, как мы посмотрели, размещается четыре скамейки».

Депутата такой ответ не устроил, он начал спорить, и, когда разговор перешел на повышенные тона, слово взял глава города Александр Басенко.

«Я предлагаю площадку городской думы не превращать в инструмент решения своих личных проблем. Вы говорите о своем бесконечном споре с соседом о том, как распределить дорогу, и уже полгода вы занимаете время городской думы и всех депутатов, чтобы решить свою личную проблему, шкурную!» - обратился Басенко к Лукичеву.

Спор прекратил председатель гордумы Владимир Мутовкин, предложивший сторонам обсудить вопрос в личном порядке и при необходимости привлечь кого-то к решению дополнительно. «Не надо превращать заседание городской думы в выяснение отношений. Пишите конкретный запрос, жалуйтесь в прокуратуру, но здесь устраивать балаган не надо», - подвел итог он.

После этого Сергей Лукичев собрал вещи и покинул зал заседаний.