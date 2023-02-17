В Пензе депутата обвинили в решении «шкурной проблемы»

17.02.2023 | 16:16

Февральская сессия Пензенской городской думы завершилась скандалом.

Депутат Сергей Лукичев решил прояснить вопрос, касавшийся микрорайона Заря.

«За полгода по моему округу отменено два постановления (по улице Земляничной, 44, и 3-му Земляничному проезду), вынесенных ранее главой администрации и подготовленных управлением архитектуры, по разным причинам. На улице Брусничной есть детская площадка, существующая на протяжении почти 20 лет, и ее сейчас должны просто сломать, потому что есть новое постановление - о выделении данного участка земли какому-то инвалиду.

Я думаю, что земли у нас достаточно в городе, а вот эти все планы происходят потому, что участки, где находятся детские площадки, горизонтальные, вокруг - все коммуникации. Что мешает добавить инвалида в список многодетных и дать ему участок там, где многодетным выделяют? Что это за схема такая - хорошую детскую площадку ломаем и отдаем инвалиду?» - поинтересовался Лукичев у начальника управления градостроительства и архитектуры Татьяны Жуковой.

Она пояснила: «Сейчас вы говорите об одном постановлении, оно не отменено. Это постановление о предоставлении земельного участка действительно инвалиду в районе, в котором размещены все участки, которые предоставлялись инвалидам. На данном участке, как мы посмотрели, размещается четыре скамейки».

Депутата такой ответ не устроил, он начал спорить, и когда разговор перешел на повышенные тона, слово взял глава города Александр Басенко.

«Я предлагаю площадку городской думы не превращать в инструмент решения своих личных проблем. Вы говорите о своем бесконечном споре с соседом о том, как распределить дорогу, и уже полгода вы занимаете время городской думы и всех депутатов, чтобы решить свою личную проблему, шкурную!» - обратился Басенко к Лукичеву.

«Да ладно?» - парировал тот. «Да!» - заявил Басенко.

Спор прекратил председатель гордумы Владимир Мутовкин, предложивший сторонам обсудить вопрос в личном порядке и при необходимости привлечь кого-то к решению дополнительно. «Не надо превращать заседание городской думы в выяснение отношений. Пишите конкретный запрос, жалуйтесь в прокуратуру, но здесь устраивать балаган не надо», - подвел итог он.

После этого Сергей Лукичев собрал вещи и покинул зал заседаний. Однако конфликт так и не был исчерпан. Вмешался депутат Александр Смирнов.

«Уважаемые коллеги! Вот это гадюшник сейчас пошел... «Шкурные вопросы»... Коллеги, вы депутаты или кто? Вы должностные лица или кто? Или где? Давайте все-таки придерживаться этики и уважать друг друга. Если уж коллеги здесь какие-то вопросы задают, значит, не смогли решить их в каком-то другом порядке», - высказался он.

Черту подвел Владимир Мутовкин.

«Ну, действительно, сессия у нас сегодня оказалась немножко такой напряженной, эмоциональной. Но я думаю, называть своих коллег «гадюшником» - это тоже не совсем красиво. Хотя, понимаю, у вас, наверное, эмоции. Моя позиция такая: депутаты собираются здесь для того, чтобы обсуждать вопросы, которые находятся в повестке дня и в наших полномочиях, в соответствии с регламентом. Когда начинается перебранка - ну кому это на пользу?» - заключил председатель.