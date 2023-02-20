Посещение катка у школы № 74 в Пензе бьет по семейному бюджету

20.02.2023 | 11:55

Пензячка сочла несправедливой сумму, которую приходится отдавать взрослым и детям, желающим покататься на коньках у школы № 74 в Арбекове.

Свое возмущение женщина выразила на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Не кажется ли вам, что брать по 200 рублей - это дорого, учитывая, что бесплатного катка поблизости нет. Как по мне, это несправедливо. Ладно еще со взрослых, но и со школьников берут по 200. Накладно ходить», - написала женщина.

Она добавила, что дети приходят со своими коньками, платят по 200 рублей. А за то, чтобы покататься всей семьей, придется отдать 600 рублей.

«И это открытый каток в спальном районе у школы! И никаких условий нет. Две старые лавочки для переобувания», - высказалась горожанка.

Как оказалось, с ценами ничего не поделаешь.

«Каток по адресу: улица Ладожская, 131, - принадлежит АНО «Лидер». Цены на пользование катком и прокат спортинвентаря устанавливаются «Лидером» самостоятельно», - объяснил пензячке представитель администрации города.

Также женщине назвали адреса бесплатных катков, расположенных в Арбекове. Ни один из них не расположен поблизости от школы № 74.