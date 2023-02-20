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Общество

Пензенцы пожаловались на отсутствие выплат участникам спецоперации

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Житель Пензенской области был призван по мобилизации, уже два месяца несет службу, однако пока не увидел боевых выплат.

Об этом на станице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» написала его сестра, Светлана Ч.

«Прошу помочь моей семье разобраться в следующей проблеме. Моего брата, Никифорова Дмитрия Геннадьевича, призвали по мобилизации. Он офицер в отставке. С конца октября до 17 декабря они проходили слаживание при артиллерийском институте. Он был поставлен на должность заместителя по вооружению. 17 декабря весь полк убыл в зону спецоперации, где и находится по сей день. Два месяца они несут службу, а по документам числится, будто они находятся в Пензе», - рассказала женщина.

Она добавила, что полк выполняет боевые задачи, уже есть раненые и убитые.

«Боевые выплаты им не платятся. У брата даже выслуга не идет!» - пожаловалась Светлана.

Представитель министерства общественной безопасности региона ответил пользовательнице, что изменения в документы должно внести командование той воинской части Южного военного округа, в которой брат женщины проходит службу.

Что касается выплат, то этим занимается Минобороны РФ, а именно - Единый расчетный центр министерства (ФКУ ЕРЦ).

«Выплаты производятся на основании сведений, передаваемых в ЕРЦ командованием войсковой части. В случае возникновения вопросов по порядку и размерам выплат, а также корректности личных данных и реквизитов оплаты военнослужащему надлежит обращаться к командованию войсковой части, конкретно в подразделение или к сотруднику, ответственному за кадровую работу, для коррекции или дополнения сведений, передаваемых в ЕРЦ для начисления выплат. Адрес электронной почты: erc@mil.ru. Горячая линия Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации: 8 (800) 737-7-737», - пояснили пензячке.

Вопрос выплат волнует не только родственников мобилизованных, но и добровольцев. Так, Александр А. поинтересовался, когда его брат сможет получить 150 тыс. рублей.

«Брат в августе подписал контракт на 6 месяцев. Контракт закончился, но домой не отправляют, сказали: автоматом продлили. А выплаты губернаторские, которые 300 тыс. рублей… 150 тыс. сразу он получил, а 150 тыс., которые после окончания, он когда получит? Контракт закончился 14 февраля», - сообщил мужчина.

Пока ответа на его обращение не поступило.

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