Правила проверки водителей на алкоголь изменятся с 1 марта

19.02.2023 | 11:40

Существующий порядок проверки водителей на алкоголь утратит силу в марте. С 1-го числа будет действовать другой, по которому разрешается проводить освидетельствование на месте.

Основания для проведения проверки водителя у инспектора ДПС могут быть следующие: запах изо рта, нарушение речи или походки, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица и поведение, не соответствующее обстановке.

В таких случаях автомобилиста нужно доставить к месту проведения медосвидетельствования. Однако, согласно новым правилам, без поездки к врачу можно обойтись, если водитель будет не против дыхнуть в трубочку и не оспорит полученный результат.

«Инспектор должен использовать алкотестер утвержденного типа, который обеспечивает запись результатов на бумажном носителе. Сейчас сотрудник демонстрирует целостность клейма, а по требованию водителя предъявляет свидетельство о поверке либо техпаспорт прибора. С 1 марта достаточно сообщить автомобилисту, что сведения об алкотестере есть в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Прибор фиксирует факт употребления алкоголя в результате анализа выдыхаемого воздуха. Алкотестер должен показать наличие этилового спирта в концентрации более 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. В этом случае инспектор зафиксирует нарушение», - объясняет «Парламентская газета».

Освидетельствование нужно проводить в присутствии двух понятых и под протокол. Без посторонних можно обойтись тогда, когда экипаж ДПС имеет видеорегистратор.

Автомобилиста, отказавшегося проверяться на алкоголь или не согласившегося с результатом, направят в медучреждение.

«Еще одно основание ехать к доктору: прибор показал отрицательный результат, но полицейский уверен, что водитель пьян. Инспектор обязан доставить, то есть отвезти, водителя к месту проведения освидетельствования», - отмечает издание.

Если отказ от первичной проверки не повлечет последствий, то уклонение от медосвидетельствования приравняют к пьяному вождению. В первый раз водителя лишат прав и оштрафуют, а во второй привлекут к уголовной ответственности.

«Спорить с инспектором на дороге бесполезно. Но, если водитель считает, что его зря подозревают в пьяной езде, отказываться от прохождения положенных при этом процедур ему не стоит. Необходимо зафиксировать происходящее на видео, что не запрещено, но нужно быть готовым, что весь процесс с понятыми может занять не меньше часа, а медосвидетельствование - и того дольше. Причем за отрицательный результат не предусмотрено никакой компенсации», - цитирует издание защитника прав автомобилистов Петра Шкуматова.