Дольщикам напомнили о праве на компенсацию аренды жилья

19.02.2023 | 10:25

Ожидающие сдачи новостройки дольщики имеют право на компенсацию аренды квартиры в тех случаях, когда вынуждены ее снимать и не имеют никакого другого жилья.

Средства на компенсацию должен выделять застройщик, не уложившийся в срок.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов и судебную практику. В стране примерно 40% новостроек сдается несвоевременно, в среднем задержка составляет более полугода. Многие дольщики снимают жилье, ожидая ключи.

Эксперты поясняют, что получение компенсации в этих случаях не нуждается в законодательном закреплении. Если дольщик желает возмещения расходов, то ему нужно подать в суд на застройщика. При этом важно иметь на руках доказательства, что иного выхода, кроме как снимать квартиру, не было.

«К примеру, у него нет в собственности другой квартиры в городе строительства нового дома. Далее имеет значение место регистрации - должен быть город, отличный от места работы, снимаемого жилья и новостройки. Также при себе должны быть все подтверждающие документы по оплате аренды (договоры, чеки, расписки и пр.)», - отмечают «Известия».

По слова члена общественного совета при Минстрое РФ Надежды Косаревой, пока такая практика в стране не обрела популярность. Однако в соответствии с законом № 214-ФЗ, если застройщик нарушает сроки передачи объекта долевого строительства, он должен выплатить неустойку, возместить в полном размере убытки сверх неустойки (их объем придется доказывать в суде).