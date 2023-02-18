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Общество

Пензенец через суд вернул деньги за сгоревшую из-за ковида турпутевку

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Пензенский районный суд взыскал с туроператора деньги за поездку, которая не состоялась из-за ограничений по коронавирусной инфекции.

2 февраля 2020 года житель областного центра заключил с туроператором договор о бронировании с 8 по 15 мая путевки в Турцию и полностью оплатил ее.

Однако грянула пандемия, и поездка стала невозможной из-за распространения коронавирусной инфекции. Пензенец направил туроператору письменную претензию о расторжении договора и возврате денег в полном объеме.

Фирма получила претензию 3 июля 2020 года. Согласно законодательству, деньги должны были вернуться не позднее 31 декабря 2021 года. Однако несостоявшийся путешественник их так и не получил, поэтому обратился в управление Роспотребнадзора по области.

Специалисты составили исковое заявление и представили интересы пензенца в суде. В ходе о разбирательства было установлено, что туроператор нарушил право потребителя на возврат денег.

С турфирмы взыскано 98,1 тысячи рублей за путевку, 2 тысячи в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, сообщили в пресс-службе управления.

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