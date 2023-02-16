Стало известно, сколько жалоб на салюты поступило в полицию Пензы

16.02.2023 | 12:51

Несмотря на то что новогодние праздники остались позади, пензенцев по-прежнему тревожит тема салютов и фейерверков. Тем более что впереди грядет четырехдневный отдых, связанный с Днем защитника Отечества.

Во время каникул жители не раз жаловались на грохот и делились в соцсетях кадрами взмывающих в воздух ракет и шутих. Нередко такие забавы становились опасными. Так, в микрорайоне Север несколько человек подверглись риску пострадать от фейерверка у многоэтажки. На ГПЗ ракету запустили в машины на стоянке.

Один из горожан обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с вопросом, оштрафовали ли кого-нибудь за нарушение закона «О тишине» в новогоднюю ночь.

«Все «прислушались» к рекомендации - фейерверки до четырех утра грохотали», - напомнил он.

Ответ дали в мэрии со ссылкой на информацию УГИБДД России по городу Пензе. В нем говорится, что в новогоднюю ночь полиция зарегистрировала восемь обращений граждан, касающихся фейерверков, причем в одном случае салют устроили несовершеннолетние.

«В настоящее время материал находится в процессе проверки в администрации Железнодорожного района Пензы с целью дальнейшего направления в суд для рассмотрения», - говорится в документе, подписанном заместителем главы администрации Сергеем Волковым.