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Общество

Стало известно, сколько жалоб на салюты поступило в полицию Пензы

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Несмотря на то что новогодние праздники остались позади, пензенцев по-прежнему тревожит тема салютов и фейерверков. Тем более что впереди грядет четырехдневный отдых, связанный с Днем защитника Отечества.

Во время каникул жители не раз жаловались на грохот и делились в соцсетях кадрами взмывающих в воздух ракет и шутих. Нередко такие забавы становились опасными. Так, в микрорайоне Север несколько человек подверглись риску пострадать от фейерверка у многоэтажки. На ГПЗ ракету запустили в машины на стоянке.

Один из горожан обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с вопросом, оштрафовали ли кого-нибудь за нарушение закона «О тишине» в новогоднюю ночь.

«Все «прислушались» к рекомендации - фейерверки до четырех утра грохотали», - напомнил он.

Ответ дали в мэрии со ссылкой на информацию УГИБДД России по городу Пензе. В нем говорится, что в новогоднюю ночь полиция зарегистрировала восемь обращений граждан, касающихся фейерверков, причем в одном случае салют устроили несовершеннолетние.

«В настоящее время материал находится в процессе проверки в администрации Железнодорожного района Пензы с целью дальнейшего направления в суд для рассмотрения», - говорится в документе, подписанном заместителем главы администрации Сергеем Волковым.

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Источник — фото pixabay.com
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