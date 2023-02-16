Перед Валентиновым днем доверчивые мужчины потеряли крупные суммы

16.02.2023 | 08:24

С 12 по 14 февраля в России семь группировок мошенников заработали более 1,1 миллиона рублейна доверчивых мужчинах, решивших назначить свидание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности Group-IB.

Мошенники под видом симпатичной девушки знакомились с будущими жертвами в соцсетях, а потом предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино - «кинотеатре для двоих», кальянной или заказать доставку ужина на дом.

«Жертве скидывали ссылку на фишинговый сайт и предлагали оплатить билеты: поход на стендап обходился от 2 090 до 5 490 рублей, в кинотеатр от 2 490 до 9 900 рублей», - пояснили в компании.

Получив платеж и данные карты, аферисты не останавливались: они дополнительно снимали со счета разные суммы - от 2 тысяч до 50 тысяч рублей. Причем были случаи, когда деньги списывались дважды или трижды - при оформлении «возврата».

В Пензенской области также бывали случаи, когда мужчины знакомились с девушками в соцсетях и соглашались на их предложение культурно просветиться, а затем становились жертвами обмана. Так, 28-летнему жителю областного центра несостоявшийся поход в театр обошелся в несколько десятков тысяч рублей.