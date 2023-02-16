Сетевое издание|18+|Четверг|16 фев 2023|08:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Перед Валентиновым днем доверчивые мужчины потеряли крупные суммы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 12 по 14 февраля в России семь группировок мошенников заработали более 1,1 миллиона рублейна доверчивых мужчинах, решивших назначить свидание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности Group-IB.

Мошенники под видом симпатичной девушки знакомились с будущими жертвами в соцсетях, а потом предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино - «кинотеатре для двоих», кальянной или заказать доставку ужина на дом.

«Жертве скидывали ссылку на фишинговый сайт и предлагали оплатить билеты: поход на стендап обходился от 2 090 до 5 490 рублей, в кинотеатр от 2 490 до 9 900 рублей», - пояснили в компании.

Получив платеж и данные карты, аферисты не останавливались: они дополнительно снимали со счета разные суммы - от 2 тысяч до 50 тысяч рублей. Причем были случаи, когда деньги списывались дважды или трижды - при оформлении «возврата».

В Пензенской области также бывали случаи, когда мужчины знакомились с девушками в соцсетях и соглашались на их предложение культурно просветиться, а затем становились жертвами обмана. Так, 28-летнему жителю областного центра несостоявшийся поход в театр обошелся в несколько десятков тысяч рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте