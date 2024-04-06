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Происшествия

Для пожилой пензячки поездка на троллейбусе завершилась в больнице

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В пятницу, 5 апреля, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадала пассажирка общественного транспорта.

В 11:55, когда троллейбус проезжал мимо дома № 96 на проспекте Строителей, по вине 57-летней женщины-водителя в салоне упала 84-летняя пенсионерка.

Престарелая горожанка получила травмы. Ее доставили с места происшествия в больницу, где медики приняли решение о госпитализации.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда пассажиры троллейбусов получают травмы во время поездки. Так, в 2019 году водитель зажал выходившую женщину дверью и поехал. Когда створки вновь открылись, пензячка выпала из салона и получила тяжелые травмы.

А в ноябре 2021 года женщина-водитель тронулась с места, оставив открытой заднюю дверь. Вошедший в салон мужчина потерял равновесие, выпал на проезжую часть, получил тяжелые травмы и 9 декабря скончался в больнице.

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