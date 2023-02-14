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Общество

Инвалидам пояснили, нужно ли им собирать справки для пенсии

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3 243 жителя Пензенской области стали в 2022 году получателями пенсий по инвалидности, не подавая никаких заявлений. Все выплаты оформлялись на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

Как рассказали в региональном отделении Социального фонда России, после установления гражданину инвалидности органы медико-санитарной экспертизы (МСЭ) направляют эту информацию в реестр. После этого фонд в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию.

Соответствующее уведомление направляется гражданину в «Личный кабинет» на портале госуслуг либо по почте.

Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется пенсионеру, то в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата.

Участники Великой Отечественной войны, ленинградцы-блокадники и граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, имеют право получать одновременно две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные соцфондом выплаты. Если их не было, то гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии. Это можно сделать через «Личный кабинет» на портале госуслуг либо в клиентской службе отделения соцфонда, а также в МФЦ.

Помимо назначения пенсии, СФР проводит перерасчет выплат инвалидам и устанавливает им социальные пособия, например ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг (в него входят приобретение лекарств и медицинских изделий, путевок в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках).

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