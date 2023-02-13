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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с питьевой водой в регионе

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о том, что показали исследования питьевой воды в Пензенской области в 2022 году.

Были проанализированы микробиологические показатели 11 282 проб (в том числе из распределительной сети) в квартирах потребителей. 3,2% не соответствовали гигиеническим нормативам.

Также изучили санитарно-химические показатели 6 540 проб воды. Гигиеническим нормативам не соответствовали 10,4%.

«Основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается несоответствие водопроводной воды нормативам, по-прежнему остаются содержание железа, фтора и общая жесткость, которые определяются природными свойствами подземных вод, неравномерным распределением ресурсов пресных подземных вод на территории области, отсутствием сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения, устаревшими технологиями водоочистки и вторичным загрязнением воды в изношенных водоразводящих сетях», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Техническая изношенность водопроводных сетей и сооружений, по мнению специалистов, является основной критической позицией, по которой качество воды является нестабильным.

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