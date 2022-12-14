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Общество

Главного коммунальщика Пензы попросили первыми посыпать склоны

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Тему уборки Пензы от льда и снега обсудили депутаты городской думы на заседании комиссии, состоявшемся в среду, 14 декабря.

«Ситуация достаточно сложная. Посыпали - растаяло. Но в любом случае нужно искать выход. У нас за сутки после гололеда травматизм на улицах города вырос в три раза! Это природа, от нее никуда не денешься, но и людям нужно быть поосторожней в такую погоду», - обрисовал положение глава города Владимир Мутовкин.

Юрий Зиновьев рассказал, что через несколько часов после начала снегопада решил проехать по городу.

«На улице Захарова пробка стоит, КамАЗ буксует. Гляжу - навстречу едет техника: проехали один трактор и один пескотряс. Думаю: ну слава богу, хорошо работают, сейчас посыплют. Нет, впустую проехали мимо - со свистом. Еще один трактор - тоже со свистом. Проехал по дублирующей (улицу Окружную. - Прим. ред.) дороге, спустился на Большую Арбековскую. Там каток небольшой, как раз уходит влево резко. Соответственно, деревянный заборчик не устоит, и КамАЗ в дом въедет. Тоже не посыпано. На Карпинского две машины прошли с ковшами опущенными. Еду по Пушкина - она вся забита», - живописал картину депутат.

Начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов пояснил, что через час после начала осадков техника начинает чистить улицы, отдавая предпочтение магистральным: Кирова, Пушкина, Суворова, проспектам Победы и Строителей, мостам и путепроводам.

Зиновьев высказал собственное мнение: в первую очередь нужно учитывать неровности ландшафта.

«Север - гора, Захарова - гора, Карпинского - подъем, Володарского - подъем. Вот что нужно в первую очередь посыпать!» - указал он.

Выступавший следом Владимир МУтовкин добавил к перечню улицу Красную. «В первую очередь надо обрабатывать склоны. Улицы без наклонов могут полчаса подождать, а самая аварийность всегда там бывает. Отработайте технологию и порядок», - распорядился он.

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