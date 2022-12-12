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Общество

Вместо железных: в оборот могут ввести купюры в 5 и 10 рублей

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В 2023 году в оборот могут вернуть пяти- и десятирублевые купюры. Возможно, в ближайшее время монеты небольшого номинала заменят банкноты.

Как рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, контракт 2022 года с Банком России уже фактически исполнен. В настоящий момент обсуждается контракт на 2023-й.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», - отметил Трачук.

Пятирублевая купюра печаталась в России всего один раз, в 1997 году. По словам Аркадия Трачука, «Гознаку» было сложно возобновить выпуск, пришлось действовать так, будто это производство запускается впервые.

30 июня россиянам представили новую сторублевую купюру, посвященную Москве и Центральному федеральному округу. Ее сразу же запустили в оборот, однако до кошельков граждан банкноте трудно дойти.

Чтобы новые сторублевые купюры получили широкое распространение, необходимо настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование на их распознавание. Поскольку ведущие западные производители, действующие в этой сфере, перестали вести бизнес в России, решить данную задачу будет непросто.

В конце октября вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что пока только 20 процентов банкоматов готовы принять новую банкноту.

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