В ПФР рассказали об оформлении фиксированной доплаты в 7 220 рублей

12.12.2022 | 10:21

Пенсионный фонд установил повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

К числу иждивенцев, за которых можно получить прибавку, относятся только близкие родственники пожилого человека:

- дети в возрасте до 18 лет (подтверждать факт иждивения не требуется);

- дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся и не осуществляют трудовую деятельность. Подтверждающими документами здесь будут справка из учебного заведения об очной форме обучения (с номером приказа о зачислении), документы об оплате проживания, чеки на покупку одежды, продуктов и т. д., договор об оплате очного обучения и справка, что студент не получает стипендию. Если студент работает, то есть имеет официальный доход и потому не считается иждивенцем, права на получение доплаты нет. Право на увеличение пенсии имеют оба родителя.

Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки младше 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать, а также родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, если им назначена пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера.

Надбавка к пенсии дополняет, но не заменяет меры поддержки, которые назначаются непосредственно на нетрудоспособного гражданина. Надбавка устанавливается в заявительном порядке, при этом дополнительные документы могут не потребоваться, если в ПФР уже есть информация о том, например, что иждивенец - инвалид или сам уже пенсионер. Если нет сведений о ребенке, родителя уведомят о необходимости предоставить данные о получении ребенком пенсии, социальных выплат и т.д.

К размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии предусмотрено повышение за каждого иждивенца, но не более чем за трех. Размер надбавки - одна треть фиксированной выплаты к страховой пенсии. На данный момент общеустановленный размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 7 220,74 рублей. Соответственно, надбавка на одного иждивенца — 2 406,91 рублей, на двоих — 4 813,82 рублей, на трех — 7 220,74 рублей.

Выплачивают надбавку как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. Размер прибавки индексируется ежегодно, однако если пенсионер работает, то индексацию не делают. Сумма доплаты будет зависеть от размера фиксированной выплаты гражданина на момент обращения.

Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пенсии, то ее размер будет пересчитан. Перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления со всем пакетом документов в органы пенсионного фонда по месту жительства и не ранее чем с даты начала обучения ребенка 18-23 лет.