Пензенцам рассказали, как разрешено отмечать Новый год в садах и школах

12.12.2022 | 16:40

В этом году новогодние елки в детских садах и школах пройдут в традиционном формате, сообщила замминистра образования Пензенской области Оксана Милаева в понедельник, 12 декабря, на прямом эфире, организованном ЦУР.

По ее словам, в садах это утренники при участии родителей, а в школах - балы-маскарады, подготовленные самими детьми театрализованные представления и новогодние дискотеки для тех, кто постарше.

«Единственное, что хотелось бы отметить, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства не рекомендуется проводить чаепитий в образовательных учреждениях», - подчеркнула Оксана Милаева.

Она добавила, что все новогодние мероприятия должны пройти в последнюю неделю декабря.

В ходе того же эфира замминистра сообщила, что родителям стоит забыть об организации салютов для школьников. «Запуск салютов, новогодних фейерверков на территории образовательных учреждений - это нежелательно и не рекомендуется. Категорически это запрещено делать без участия взрослых», - заявила Оксана Милаева.