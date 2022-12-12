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Общество

Пензенцев просят не запускать фейерверки на территории школ

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Родителям стоит забыть об организации салютов для школьников. Об этом заявила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева в понедельник, 12 декабря, в ходе прямого эфира, организованного ЦУР.

«Запуск салютов, новогодних фейерверков на территории образовательных учреждений - это нежелательно и не рекомендуется. Категорически это запрещено делать без участия взрослых. Если мы говорим именно об образовательных учреждениях, то нет, делать этого не стоит», - подчеркнула Оксана Милаева.

Также она обратилась к взрослым пензенцам с просьбой в принципе не использовать территорию школ для запуска фейерверков.

«Хотелось бы и взрослым тоже напомнить. Салюты, праздничные фейерверки стоит запускать только в специально оборудованных для этого местах», - отметила замминистра.

За год пиротехника подорожала на 15-20 процентов. Причиной стали введенные против России санкции (раньше фейерверки завозились преимущественно из Китая через европейские порты).

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