12.12.2022 | 18:12

Наверное, самым правильным решением в понедельник, 12 декабря, было с утра прийти на работу не в обычной обуви, а на коньках. Ледяной дождь, а после морозы превратили улицы города, пешеходные зоны и проезжую часть в огромный каток под открытым небом.

Тротуары стали зоной повышенной опасности. Пройти по ним рискнет не каждый, многие либо выходят на дорогу, либо передвигаются по газонам.

«Непорядок, а куда денешься? Мороз, вода, не спасешься», - отметила пензячка.

«Аккуратненько, короткими шагами, чтобы не упасть», - рассказала о предпочтительном способе передвижения горожанка.

Падение может привести к серьезным последствиям. За несколько дней количество пациентов травмпункта выросло почти в два раза. За помощью к врачам уже обратилось свыше 90 человек, и горожане с переломами, растяжениями продолжают поступать в медицинское учреждение.

«Лангетку ночью наложила, перевязала. Утром встала - больно, еще сильнее опухло. Нигде не посыпано. Рука в кармане была, а я на бок упала и всем телом на руку», - поделилась жительница г. Пензы Татьяна Елисеева.

Почти каждый обращается за помощью после падения. В травмпункт едут люди со всего города.

«От «Самолета» шла вниз на проспект Строителей на рынок и грохнулась», - сообщила жительница г. Пензы Галина Филатова.

Самый главный совет от медиков - в период гололеда смотреть под ноги и не торопиться. Ну а если человек все-таки поскользнулся, необходимо сгруппироваться.

«Если вы понимаете, что травма у вас серьезнее, чем банальный ушиб или растяжение, и понимаете, что сами не справитесь, не надо тянуть время. Обращайтесь сразу в травмпункт, мы работаем круглосуточно, ежедневно», - посоветовал заведующий травматологическим пунктом клинической больницы № 6 Валерий Щербаков.

«Лучше бы песочком посыпали, страшно», - пожаловалась пешеход.

Не менее опасно передвигаться на автомобиле. Если крупные магистрали города, мосты почищены и обработаны реагентами, то на небольших внутриквартальных дорогах и заездах машины скользят на льду.

В непростой период осторожными необходимо быть и пешеходам, и автомобилистам.