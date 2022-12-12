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Общество

Гриппующим пензенцам объяснили принцип работы скорой помощи

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В период подъема заболеваемости вирусными инфекциями жителям Пензенской области напомнили, на каком принципе основана работа скорой медицинской помощи.

Один из пользователей в группе губернатора во «ВКонтакте» пожаловался на долгое ожидание фельдшера.

«Скорую жду с 6 часов, а самое страшное, что на другом конце трубки спокойно говорят, что дети ждут столько же. Стыдно должно быть за такую подготовку к сезону респираторных заболеваний, хотя о каком стыде может идти речь у чиновников», - высказался Вася Иванов (его комментарий был размещен 12 декабря в 0:23).

Представитель Пензенской областной станции скорой медицинской помощи пояснил, что время прибытия бригад напрямую зависит от формы помощи, которая необходима пациенту: экстренная (при состояниях, представляющих угрозу жизни) или неотложная (при состояниях без явных признаков угрозы жизни).

«В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме, не представляющей угрозы для жизни пациента, на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме (то есть на вызовы данной категории выезд скорой медицинской помощи может быть отсрочен)», - говорится в ответе.

В Пензенской области за неделю число больных гриппом выросло в разы. По состоянию на 9 декабря подтверждено 66 случаев гриппа, из которых 21 вызван штаммом H1N1 (его называют свиной). Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев этого заболевания.

12-го числа федеральные СМИ сообщили о трагедии, случившейся в Челябинске: на руках у матери после двухчасового ожидания скорой умер десятилетний мальчик. Не дождавшись медиков, родители решили везти сына в больницу самостоятельно. В отделении скорой ребенка отказались госпитализировать и рекомендовали обратиться в городскую больницу, по дороге в которую он скончался.

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