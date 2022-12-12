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Общество

Эксперты подсчитали, насколько подорожал крабовый салат

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Крабовый салат семье пензенцев из четырех человек обойдется в этой году на 10% дороже, чем в прошлом. Стоимость блюда, которое часто готовят на Новый год, подсчитали аналитики. Полученными данными делится RT.

При расчете использовали классический рецепт, включающий крабовые палочки, яйца, огурцы, банку консервированной кукурузы, майонез и соль.

«Так, крабовые палочки в необходимой пропорции стоят 122 рубля, яйца (4 шт.) - 34 рубля, огурцы (1 шт.) - 39,5 рубля, консервированная кукуруза - 75 рублей, майонез (100 г) - 19,2 рубля, соль (чайная ложка) - 32 копейки», - подсчитали эксперты.

Итого крабовый салат обойдется в 290,02 руб.

А вот средняя стоимость «Мимозы» уже в ноябре составляла 344 рубля 60 копеек - на 8% больше, чем в 2021 году. Сумма сложилась из следующих цен: 29,7 рубля - майонез, 106,5 - сыр, 11,7 - морковь, 4,7 - репчатый лук, 24 - яйца, 168 - рыбные консервы.

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