Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет

09.12.2022 | 12:31

В серию «Российская (советская) мультипликация» поступили новые монеты «Веселая карусель № 1». На реверсе - выполненное в цвете изображение сцены из мультипликационного журнала «Веселая карусель № 1»; слева вверху - рельефная надпись «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ № 1».

Монеты представлены в двух видах. Серебряная номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 31,10 г, проба сплава - серебро 925/1000) и медно-никелевая номиналом 25 рублей. Тираж монеты номиналом 3 рубля - 7 000 шт., монеты номиналом 25 рублей - 150 000 шт.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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