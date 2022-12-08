Желтый уровень опасности: пензенцев предупредили о сильном ветре

08.12.2022 | 11:58

В пятницу, 9 декабря, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности: местами ожидаются порывы южного ветра 15-19 м/с.

Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

По данным гидрометеоцентра, ночью температура воздуха будет -11…-13 градусов, днем поднимется до -4…-6 градусов. Облачность переменная, днем возможен снег.

Специалисты рекомендуют жителям региона при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей.

При порывах ветра на улице следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Находиться у стен домов опасно: с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.