Общество

Желтый уровень опасности: пензенцев предупредили о сильном ветре

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В пятницу, 9 декабря, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности: местами ожидаются порывы южного ветра 15-19 м/с.

Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

По данным гидрометеоцентра, ночью температура воздуха будет -11…-13 градусов, днем поднимется до -4…-6 градусов. Облачность переменная, днем возможен снег.

Специалисты рекомендуют жителям региона при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей.

При порывах ветра на улице следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Находиться у стен домов опасно: с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

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