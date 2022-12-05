В Пензе из-за холодов введут особый противопожарный режим

05.12.2022 | 14:24

В Пензе введут особый противопожарный режим в связи с похолоданием, в рамках которого усилят профилактические меры. Тема обсуждалась на совещании в администрации города в понедельник, 5 декабря.

«На улице морозно, без снега низкие температуры ощущаются сильнее. Жители будут использовать электронагревательные приборы. Нужно организовать дополнительные рейды, особенно в частном секторе, разъяснять меры предосторожности, проверять состояние оборудования», - заявил мэр Пензы Александр Басенко, обращаясь к управлению ГОЧС.

2 декабря в Сурске уже произошла трагедия: при пожаре погиб четырехлетний мальчик. Пламя охватило деревянный частный дом на улице Восточной. Долгое время о судьбе ребенка было ничего неизвестно, через несколько часов, после пролива и разборки конструкций, тело малыша нашли в помещении кухни.

Особого контроля требует и безопасность на водоемах.

Размещенные поблизости таблички, запрещающие выход на лед, останавливают далеко не всех рыбаков и любителей покататься на коньках.

«Управлению ГОЧС Пензы и районным администрациям поставлена задача во время рейдовых мероприятий проводить разъяснительную работу с населением, предупреждать о потенциальных рисках при выходе на неокрепший лед», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, горожане уже опробовали на прочность лед на Суре, устроив импровизированный каток в районе набережной. Между тем его толщина не является безопасной.