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Общество

В Пензе из-за холодов введут особый противопожарный режим

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В Пензе введут особый противопожарный режим в связи с похолоданием, в рамках которого усилят профилактические меры. Тема обсуждалась на совещании в администрации города в понедельник, 5 декабря.

«На улице морозно, без снега низкие температуры ощущаются сильнее. Жители будут использовать электронагревательные приборы. Нужно организовать дополнительные рейды, особенно в частном секторе, разъяснять меры предосторожности, проверять состояние оборудования», - заявил мэр Пензы Александр Басенко, обращаясь к управлению ГОЧС.

2 декабря в Сурске уже произошла трагедия: при пожаре погиб четырехлетний мальчик. Пламя охватило деревянный частный дом на улице Восточной. Долгое время о судьбе ребенка было ничего неизвестно, через несколько часов, после пролива и разборки конструкций, тело малыша нашли в помещении кухни.

Особого контроля требует и безопасность на водоемах.

Размещенные поблизости таблички, запрещающие выход на лед, останавливают далеко не всех рыбаков и любителей покататься на коньках.

«Управлению ГОЧС Пензы и районным администрациям поставлена задача во время рейдовых мероприятий проводить разъяснительную работу с населением, предупреждать о потенциальных рисках при выходе на неокрепший лед», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, горожане уже опробовали на прочность лед на Суре, устроив импровизированный каток в районе набережной. Между тем его толщина не является безопасной.

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