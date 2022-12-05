В областную больницу поступил первый пациент с обморожением

Обычно в ожоговом отделении областной больницы находятся на лечении десятки человек с обморожениями. Пока такой пациент только один. Низкие температуры в Пензе царят всего несколько дней. И Сергей стал первым в сезоне, кто от них пострадал: съездил на зимнюю рыбалку, пошел проверить снасти и заблудился.
«Зашел с одной стороны - огни горели. Пошел обратно на огни - оказывается, другие. И здесь я уже растерялся. Попал на какое-то поле подсолнухов», - рассказал Сергей.
В темноте и состоянии паники мужчина потерял обувь. Так он бродил несколько часов, пока его не отыскали друзья. Сразу стало ясно: человеку нужна медицинская помощь.
«Посмотрели - ноги темные», - отметил мужчина.
По словам врачей из ожогового отделения, в последние годы они видят, как меняется облик пациентов. Раньше сюда на койки чаще всего попадали люди без определенного места жительства, теперь основная масса - добропорядочные граждане, которые выпили и забыли про мороз.
«Если у человека возникает онемение, человек не чувствует пальцев на ногах, на руках, если они побледнели или посинели, то уже требуется помощь специализированного врача либо хирурга поликлиники. Но лучше, конечно, в ожоговом отделении», - подчеркнула врач-хирург Екатерина Милютина.
Многие горожане в эти декабрьские дни одеваются недостаточно тепло. Их обманывает вид пензенских улиц: сугробов нет, значит сильного мороза тоже. А на термометрах почти -20.
Именно такое сочетание - низкие температуры в отсутствие снега - крайне неблагоприятно для растений. Особенно губительно это для озимых на тяжелых глинистых почвах.
«Там может происходить выпирание сельскохозяйственных растений. Влага при замерзании увеличивается на 9%, и при этом может происходить разрыв корневой системы озимых культур или же узел кущения будет выходить на поверхность, что приведет к их гибели», - объяснил декан агрономического факультета ПГАУ Александр Арефьев.
То, что можно, нужно укрывать. Иначе есть риск остаться без урожая в следующем году. По прогнозам, в ближайшие дни в городе на Суре должно стать теплее и, вероятно, пойдет снег.
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