В областную больницу поступил первый пациент с обморожением

05.12.2022 | 18:59

Обычно в ожоговом отделении областной больницы находятся на лечении десятки человек с обморожениями. Пока такой пациент только один. Низкие температуры в Пензе царят всего несколько дней. И Сергей стал первым в сезоне, кто от них пострадал: съездил на зимнюю рыбалку, пошел проверить снасти и заблудился.

«Зашел с одной стороны - огни горели. Пошел обратно на огни - оказывается, другие. И здесь я уже растерялся. Попал на какое-то поле подсолнухов», - рассказал Сергей.

В темноте и состоянии паники мужчина потерял обувь. Так он бродил несколько часов, пока его не отыскали друзья. Сразу стало ясно: человеку нужна медицинская помощь.

«Посмотрели - ноги темные», - отметил мужчина.

По словам врачей из ожогового отделения, в последние годы они видят, как меняется облик пациентов. Раньше сюда на койки чаще всего попадали люди без определенного места жительства, теперь основная масса - добропорядочные граждане, которые выпили и забыли про мороз.

«Если у человека возникает онемение, человек не чувствует пальцев на ногах, на руках, если они побледнели или посинели, то уже требуется помощь специализированного врача либо хирурга поликлиники. Но лучше, конечно, в ожоговом отделении», - подчеркнула врач-хирург Екатерина Милютина.

Многие горожане в эти декабрьские дни одеваются недостаточно тепло. Их обманывает вид пензенских улиц: сугробов нет, значит сильного мороза тоже. А на термометрах почти -20.

Именно такое сочетание - низкие температуры в отсутствие снега - крайне неблагоприятно для растений. Особенно губительно это для озимых на тяжелых глинистых почвах.

«Там может происходить выпирание сельскохозяйственных растений. Влага при замерзании увеличивается на 9%, и при этом может происходить разрыв корневой системы озимых культур или же узел кущения будет выходить на поверхность, что приведет к их гибели», - объяснил декан агрономического факультета ПГАУ Александр Арефьев.

То, что можно, нужно укрывать. Иначе есть риск остаться без урожая в следующем году. По прогнозам, в ближайшие дни в городе на Суре должно стать теплее и, вероятно, пойдет снег.