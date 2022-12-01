В Пензенской области за неделю ОРВИ заболело больше 3 300 человек

01.12.2022 | 09:30

В Пензенской области продолжает расти заболеваемость респираторной вирусной инфекцией. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, динамика составила +3,8%.

С 21 по 27 ноября медики зарегистрировали 3 324 случая ОРВИ (3 201 - неделей ранее).

Растет число заболевших детей (+3,8% по сравнению с предыдущей неделей), на их долю пришлось 15,7% случаев инфекции.

«Относительно высокий уровень заболеваемости регистрируется на следующих административных территориях региона: Мокшанский, Башмаковский, Наровчатский районы, Пенза, Камешкирский, Лунинский, Нижнеломовский, Шемышейский районы», - сообщили в ведомстве.

В Пензе за помощью к медикам обратились 1 916 заразившихся, что на 4,2% больше, чем на предыдущей неделе (1 839).