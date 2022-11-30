Общество

Стало известно, пересмотрят ли банки договоры ипотеки с участниками СВО

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На горячую линию Минобороны России продолжают поступать вопросы от родственников граждан, участвующих в СВО.

«Будут ли банки пересматривать договоры ипотеки, если денежное довольствие по контракту мобилизованного меньше его зарплаты, в соответствии с которой он заключал ипотечный договор?» - спрашивают они.

Ответ на этот вопрос дали на брифинге, состовшемся во вторник, 29 ноября, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«В соответствии с рекомендациями Банка России кредитными организациями разработаны специальные программы кредитных каникул и реструктуризации займов граждан, призванных по мобилизации», - сообщили специалисты.

Также отмечается, что регулятор рекомендовал не начислять по договорам с мобилизованными заемщиками неустойку (штрафы, пени) и не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности и не изымать ипотечное жилье, на которое ранее было обращено взыскание.

«По всем фактам и поступающим обращениям граждан должностными лицами Минобороны России ведется точечная работа. Ни один заданный вопрос не снимается с контроля до его полной реализации», - подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

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