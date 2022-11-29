В Пензе откроют реабилитационный центр для вернувшихся из зоны СВО

29.11.2022 | 20:18

«Благодарю за службу!» - это новый межрегиональный проект, целью которого является помощь солдатам и офицерам, пострадавшим во время службы в армии или в ходе специальной военной операции, а также членам их семей.

«К сожалению, сейчас профильные центры, санатории и дома ветеранов не оборудованы под именно реабилитацию военнослужащих. Поэтому была необходимость создать этот проект, чтобы помочь, поддержать и сделать все, чтобы вернуть их к полноценной, качественной жизни», - рассказала инициатор проекта «Благодарю за службу!» Виктория Хачатурян.

Реабилитационный центр планируется открыть на базе одного из гостиничных комплексов. Для этих целей выделяются помещения общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, где расположат 600 койко-мест.

«Не зря же раньше говорили, что есть такие афганский, чеченский синдромы, их никто не отменял до сих пор. Сейчас самое главное у нас - работа с теми, кто возвращается или будет возвращаться после проведения специальной военной операции», - подчеркнул руководитель регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

Кстати, представители международного центра комплексной реабилитации в городе Севастополе Республики Крым уже выразили желание создать на его базе региональное отделение пензенского проекта.