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Общество

Ставшие инвалидами бойцы СВО могут получить электронный сертификат

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С 2024 года в Пензенской области демобилизованным участникам специальной военной операции оформляют электронный сертификат на покупку технических средств реабилитации (ТСР).

Тем, кто получил инвалидность из-за военной травмы, подавать заявление не нужно. Как только в региональное отделение Социального фонда РФ поступит информация об установлении инвалидности, сертификат сформируют автоматически.

«Он будет оформлен на ТСР (за исключением протезов и протезно-ортопедических изделий), рекомендованные индивидуальной программой реабилитации и абилитации», - уточнили в пресс-службе отделения.

Подчеркивается, что человек вправе отказаться от сертификата и выбрать другой способ обеспечения. К примеру, можно подать заявление и получить необходимые средства на основании заключенных государственных контрактов либо приобрести ТСР за свой счет и обратиться за выплатой компенсации.

«Приобрести ТСР с использованием электронного сертификата можно в торгово-сервисных предприятиях (в том числе расположенных на территории г. Пензы и Пензенской области), а также в интернет-магазинах и маркетплейсах, которые подключены к системе электронных сертификатов.

Сертификат привязан к карте «Мир», поэтому им легко воспользоваться. Достаточно в момент оплаты предъявить карту «Мир» или ввести ее номер - после этого в системе отобразятся доступные сертификаты и зарезервированные на них средства», - уточнили в пресс-службе.

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