Возможность ремонта лестницы у Первопоселенца рассмотрят не скоро

27.11.2022 | 10:43

Жители Пензы в очередной раз затронули в социальных сетях вопрос ремонта лестницы у памятника Первопоселенцу. Горожане признают сооружение опасным и требуют у властей навести порядок.

«Эта дорога в самом центре города, ведет к мужскому монастырю. Удивляюсь тому, что даже в центре не могут навести порядок. Вообще непонятно, как по этой дорожке ходят бабушки. Можно и ноги, и шею переломать. Неужели нельзя принять меры и отремонтировать?» - поинтересовалась горожанка в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Свой пост она проиллюстрировала снимками полуразрушенной лестницы.

«Я вот тоже удивляюсь: купола позолотить у церкви деньги есть, а дорогу сделать - нет. Т. е. как храмы из бюджета строить, так пожалуйста, а как бюджету помочь к себе же для своих же прихожан, так бог поможет! К примеру, удивляюсь, к храму в Большой Валяевке паломников и туристов с соседних регионов аж возят, а дорогу сделать некому. Да даже цветы посадить не могут», - высказалась под постом пензячка.

На обращения возмущенных горожан отреагировал представитель мэрии. По его словам, в план работ на 2023-й ремонт этой лестницы не вошел.

«Возможность проведения реконструкции лестницы будет рассмотрена в 2024 году. Сроки начала работ будут определены после выделения денежных средств из бюджета города Пензы», - отметил он.

Ремонт лестницы обсуждался еще во время реконструкции Оборонного вала. Чиновники хотели создать новый спуск, преобразить территорию у памятника Первопоселенцу и сделать все частью туристического маршрута, который связал бы набережную, Спасский собор и улицу Московскую. 2022-й значился в планах как год окончания благоустройства.

Пока состояние лестницы не меняется. Жалобы на него регулярно появляются в социальных сетях. В ответ администрация сообщает, что намерения обновить конструкцию имеются.