Общество

Пензенские волонтеры смогут помогать медикам и правоохранителям

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Перечень видов благотворительной деятельности, которой занимаются пензенские волонтеры, дополнили двумя пунктами.

Первый - помощь медикам в учреждениях здравоохранения. Второй - содействие полиции и иным правоохранительным органам в охране общественного.

Проект представил депутатам регионального парламента министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Он подчеркнул, что изменения в региональном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Пензенской области» подготовлены в соответствии с аналогичным ФЗ.

«На реализацию указанного проекта дополнительных денежных средств из бюджета Пензенской области не требуется», - отметил министр.

Депутаты приняли изменения в закон о волонтерстве без замечаний.

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