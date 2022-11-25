Пензенские волонтеры смогут помогать медикам и правоохранителям

25.11.2022 | 11:05

Перечень видов благотворительной деятельности, которой занимаются пензенские волонтеры, дополнили двумя пунктами.

Первый - помощь медикам в учреждениях здравоохранения. Второй - содействие полиции и иным правоохранительным органам в охране общественного.

Проект представил депутатам регионального парламента министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Он подчеркнул, что изменения в региональном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Пензенской области» подготовлены в соответствии с аналогичным ФЗ.

«На реализацию указанного проекта дополнительных денежных средств из бюджета Пензенской области не требуется», - отметил министр.

Депутаты приняли изменения в закон о волонтерстве без замечаний.