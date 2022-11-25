Пензенская ДМШ № 4 будет носить имя Николая Котляра

25.11.2022 | 10:55

Пензенской детской музыкальной школе № 4 присвоено имя заслуженного деятеля искусств РСФСР Николая Котляра, который с 1981 по 1990 годы занимал пост ее директора.

Такое решение приняли депутаты регионального заксобра на сессии, состоявшейся в пятницу, 25 ноября.

Перед законодателями выступил министр культуры Пензенской области Сергей Бычков. Он рассказал, что Николай Котляр создал академический хор и народную консерваторию при Доме культуры имени С. М. Кирова, женский академический камерный хор при ДМШ, успешно руководил мужской хоровой капеллой при Пензенском политехническом институте и областной хоровой капеллой областного методического центра народного творчества.

Кроме того, Николай Котляр до последних дней жизни стоял во главе хора ветеранов «Русь».