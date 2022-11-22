Бывшая школа искусств «Заря» встретит зиму дважды обновленной

22.11.2022 | 19:48

Зиму бывшая школа искусств «Заря» встречает дважды обновленной: во-первых, у одного из самых известных образовательных учреждений областного центра теперь другое название - школа развития детского творчества города Пензы имени Юрия Яничкина, а во-вторых, здесь сделали масштабный ремонт на деньги, полученные в результате победы в муниципальном конкурсе социально значимых проектов и инициатив граждан. На эти средства приведены в порядок два танцевальных зала.

«Из 2 350 наших учащихся 80% - хореографические дети, поэтому условия для хореографии мы ставили на первое место», - сообщила директор школы Ольга Шуватова.

В двух залах заменено танцевальное покрытие, положили профессиональный линолеум - на один материал ушли сотни тысяч рублей. Раздевалки для детей теперь не узнать.

«Здесь у нас висят костюмы, наша форма, никаких шкафчиков, нам нужны только крючки. Все должно быть так, чтобы костюмы и головные уборы не помялись», - объяснила Ольга Шуватова.

В большой зрительный зал закуплено световое оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям.

«Впереди - стены, потолки. В концертном зале - хотелось бы обратить внимание на обеспечение тепла в зимний период, потому что, к сожалению, в наше время не осталось того технического обеспечения, которое было в советское время, сегодня зал практически не отапливается, и это, к сожалению, снижает качество получения услуг нашими зрителями», - отметил куратор проектов школы развития детского творчества г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина Виталий Мерекин.

Всего за год учреждение получило в виде грантовой поддержки около полутора миллионов рублей.